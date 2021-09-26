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Украинцам предложили платить за газ в 1,5 раза дороже

Ян Брацкий
10:04 26.09.2021
Ранее депутат Верховной Рады предупредила киевские власти о риске веерных отключений отопления из-за катастрофического состояния сетей.
Украинцам предложили платить за газ в 1,5 раза дороже
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Украинцев ждет резкий скачок цен на газ. Некоторые компании пересмотрели тарифы в сторону увеличения уже с октября. Дороже всего газ обойдется клиентам компании «ТАС Енергія Країни» - он будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. Еще в сентябре компания продавала топливо по цене в полтора раза меньше, напоминает «Обозреватель».

На втором месте тарифы «Київгаз Енерджи», клиентам которой придется раскошелиться на 30,5 гривен (82,7 рубля) за куб топлива. У этой компании цена за месяц также выросла в полтора раза.

Замыкает тройку «Аскания Энерджи» - 19,95 (54,1 рубля). Ее наценки не так заметны, но тоже весьма ощутимы.

Ранее большинство украинцев перевели на годовые тарифы. Действия властей на газовом рынке могут привести к тому, что страна не доживет до следующего отопительного сезона, констатировала ранее депутат Верховной Рады Людмила Буймистер. Она призвала отказать от популизма в решении газовых вопросов и предупредила о риске веерных отключений тепла из-за износа сетей.

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