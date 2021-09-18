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Секретарь СНБО Украины поругался с журналистом из-за вопроса на русском языке

Алена Миронова
06:30 18.09.2021
Алексей Данилов отказался отвечать на вопрос, заданный на русском языке.
Секретарь СНБО Украины поругался с журналистом из-за вопроса на русском языке
© Фото: Стрингер РИА Новости
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вступил в перепалку с журналистом, задавшим вопрос на русском языке в ходе брифинга. Видео опубликовал телеканал ZIK на Youtube.

Данилов ответил, что «не совсем понял» суть вопроса и попросил задать его еще раз. В ответ журналист напомнил, что Данилов - уроженец Луганска, поэтому должен понимать русскую речь.

«Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру», - заявил Данилов.

Ранее Данилов заявлял об угрозе существованию республики из-за использования русского языка. Не так давно секретарь СНБО также предложил украинцам перейти с кириллицы на латиницу.

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