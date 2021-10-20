Ситуация близка к критической: почему пандемия коронавируса в России вновь набирает обороты

В семнадцати российских регионах смертность от коронавируса достигла критического уровня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Больше всего летальных исходов и тяжелых больных на ИВЛ в Курской и Воронежской областях, в республике Коми и в Татарстане. Второй день из-за COVID-19 страна теряет свыше тысячи граждан.

На ее счету - сотни спасенных жизней за 50 лет работы. Людмила Киреева работает анестезиологом-реаниматологом волгоградского центра санитарной авиации. Вертолет с медиками готовится подняться в небо, пора к очередному тяжелому пациенту. Она всегда там, где счет идет на минуты. Летает к пациентам с инсультами, инфарктами и, конечно же, с коронавирусом. Людмиле Степановне 81 год, но уходить из профессии она не собирается. В период пандемии без ее помощи не обойтись.

«Медицина и анестезиология-реаниматология - это такой большой объем. Хочется побыстрее доставить больного - знаешь, что ему окажут помощь», - сказала врач Людмила Киреева.

По всей России помощь заболевшим коронавирусом оказывают 650 тысяч медработников. К ней привлекают врачей пенсионного возраста и медиков-студентов. Ковидные госпитали во многих регионах загружены почти на максимум.

«Очень тяжело, потому что и тяжелые есть - мы носим их на КТ, на рентген, на дополнительные исследования. Очень устаем, ночью отдыхаем и приходим опять на смену», - сетует медсестра из Липецка Светлана Яшкина.

«Красная зона» липецкой больницы. Здесь, как и везде - все больше тяжелых пациентов с дельта-штаммом.

«Я когда сюда поступила - даже не думала, что я выживу. Я только сейчас поняла, что такое коронавирус, а сначала я к этому даже не прислушивалась», - сожалеет одна из пациенток.

Причина столь стремительного распространения инфекции все та же - недостаточный коллективный иммунитет у населения страны из-за медленных темпов вакцинации. Большинство регионов России вынуждено вводят все новые ограничительные меры - специалисты открыто говорят об очередном локдауне.

«У нас приближается локдаун с 1 ноября. И если он будет хорошо организован, нормально пройдет, это может сбить темпы развития инфекции. Но нужно ускорить темпы вакцинации. "Спутник" проверен, снижает количество смертей и тяжесть течения болезни. Мы имеем возможность и это нужно реализовать», - считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В Петербурге с ноября вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий и общественных мест - шаг вынужденный, но необходимый. Только за прошедшие сутки в городских пунктах вакцинации сделали более 15 тысяч инъекций - это рекорд за все время пандемии. Анатолий Юрьевич Болдырев пришел на ревакцинацию, а вот его супруга Ирина Николаевна делает прививку впервые.

«Мне уже 65 лет, поэтому пора еще раз ревакцинироваться, чтобы не заболеть и никого не заразить», - считает Анатолий Болдырев.

Его супруга Ирина согласна с мужем. О темпах распространения заболевания она наслышана, поэтому не сомневается в необходимости поставить прививку.

«Конечно, это очень страшно. Сегодня посмотрела, у нас по Санкт-Петербургу опять за три тысячи больных - вообще ужас. Болезнь не отступает, а растет. Поэтому я считаю, что конечно надо прививаться», - уверена она.

В очереди и пожилые и молодежь. Все больше на прививку приходят сознательно, а не просто для того, чтобы получить заветный код.

«Сомнений не было - пришел и сделал. Я почитал статистику, какая у нее эффективность, почитал, что в других странах она тоже используется. Узнал, что весь Израиль поголовно привился и живет счастливо. Это меня убедило», - отметил пришедший на вакцинацию юноша по имени Роман.

Доказано, что только вакцинация способна остановить распространение инфекции, она многократно снижает риски тяжелого течения заболевания. Подтвердить это может народный артист России Сергей Безруков. Лечь в стационар он решил на всякий случай - чтобы не подвергать риску заражения свою семью.

«Чувствую себя нормально, под присмотром, все хорошо. На самом деле, по сравнению с теми симптомами, которые описывают, у меня все гораздо легче - я так понимаю, что благодаря прививке я чувствую себя вполне сносно», - рассказал Безруков.

Эффективность использования двух различных доз вакцины подтвердило ведущее американское издание - The New York Times. Они опубликовали результаты исследования ученых Национального института здравоохранения США. Препараты гетерогенного бустирования - такие, как российский «Спутник V», формируют наиболее устойчивый иммунитет. Однако, в нашей стране до сих пор привиты не более 35 процента населения. Это, очевидно, говорит о безответственности населения.

«Недоверие к системе здравоохранения, к врачам. Врач - Бог, когда человек уже в реанимации. В другое время врач не в приоритете, не личность, чтобы слушать его рекомендации. Халатное отношение к врачам приводит к росту заболеваемости. Если человек не понимает демократически, нужно принимать крайние меры, чтобы помочь другим, чтобы все могли работать», - считает иммунолог, заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Настало время крайних мер. Во всех регионах страны усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Мэрия Москвы потребовала обеспечить доступ к камерам видеонаблюдения в торговых центрах, чтобы следить за тем, кто и как носит маски. Ужесточились проверки на транспорте. А в петербургском музее-квартире Иосифа-Бродского решили подойти к проблеме по-своему - интеллигентно. С 15 ноября вход в «полторы комнаты» поэта для посетителей с QR-кодом сделают бесплатным.​

«Это демонстративный шаг, он показывает наше отношение, наш вклад в дело выработки общего иммунитета, это символическая акция. Вырабатываться коллективный иммунитет должен и вакцинация этому способствует», - констатировал сотрудник музея Антон Алексеевский.

Это здесь были написаны знаменитые строчки Бродского «не выходи из комнаты - не совершай ошибку». Теперь получается, что ошибкой будет не сделать прививку - иначе и в комнату не зайдешь.