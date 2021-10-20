Голикова сообщила о 86,6% занятых больничных коек для пациентов с COVID-19 в РФ

В России занято 86,6% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Она добавила, что наиболее сложная ситуация с COVID-койками сложилась в ряде регионов. В их числе Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская и Амурская области. В этих субъектах занято более 95% коек для инфицированных коронавирусом.

Вице-премьер обратила внимание на рост случаев заболеваемости в России, эпидемиологическая ситуация в целом в стране является сложной.

При этом темпы вакцинации от COVID-19 в стране до сих пор недостаточны, считает Голикова. Она подчеркнула, что подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр. Причинами роста количества инфицированных вице-премьер назвала несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.