Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве заявили о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом

Анна Касаткина
14:18 19.10.2021
Принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей меры позволили замедлить распространение инфекции.
В Минздраве заявили о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Новые немедицинские меры по борьбе с коронавирусом необходимо предпринять в ряде регионов России для снижения заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей меры позволили замедлить распространение инфекции.

«Но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», - сказал он в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

На президиуме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается во всех возрастных группах. Наибольший прирост заметен среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, отметила она.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.