В Минздраве заявили о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом

Новые немедицинские меры по борьбе с коронавирусом необходимо предпринять в ряде регионов России для снижения заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей меры позволили замедлить распространение инфекции.

«Но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», - сказал он в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

На президиуме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается во всех возрастных группах. Наибольший прирост заметен среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, отметила она.