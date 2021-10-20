Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воробьев: COVID-ограничения в Подмосковье коснутся только непривитых

Майя Мусиенко
21:50 20.10.2021
Губернатор также рекомендовал жителям региона оставаться дома во время нерабочих дней.
Воробьев: COVID-ограничения в Подмосковье коснутся только непривитых
© Фото: Андрей Сорокин РИА Новости
Читайте нас на:

Ограничения по коронавирусу в Подмосковье будут распространяться только на тех, кто не прошел вакцинацию. Об этом в среду сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснуться только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60, и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. В связи с этим Воробьев выразил надежду, что каждый человек проведет это время на самоизоляции.

Ранее этим днем вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания главы государства с членами правительства призвала граждан воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, на фоне пандемии COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.