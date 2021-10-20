Воробьев: COVID-ограничения в Подмосковье коснутся только непривитых

Ограничения по коронавирусу в Подмосковье будут распространяться только на тех, кто не прошел вакцинацию. Об этом в среду сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснуться только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60, и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. В связи с этим Воробьев выразил надежду, что каждый человек проведет это время на самоизоляции.

Ранее этим днем вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания главы государства с членами правительства призвала граждан воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, на фоне пандемии COVID-19.