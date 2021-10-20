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Российские гумконвои вошли в освобожденный сирийский Тафас

Алексей Дегтярев
05:30 20.10.2021
Вместе с ними в Тафас прибыли российские военные медики для оказания помощи местному населению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские гуманитарные конвои вошли в освобожденный ранее сирийский город Тафас. Бандформирования изгнали отсюда несколько недель назад и теперь пора возвращать мир на городские улицы. Часть города разрушена, а местные жители до сих пор испытывают проблемы со снабжением.

«Только вчера я пришла в администрацию за талоном на гуманитарную помощь, а сегодня в 10:30 утра я уже получила продукты. Спасибо большое России, что все так четко организованно, что помните о нас и привозите продовольствие», - сказала местная жительница Сихам Азаби.

В одной машине четыре тонны груза. В 500 продуктовых наборах: чай, крупы, сахар. На каждого желающего по два пакета в руки. Очередь из нуждающихся растягивается в цепочку. В одном ряду и те, кто сражался за правительство и бывшие сепаратисты. Благодаря нашим военным они смогли примириться и найти общий язык.

«В Тафасе сейчас уже не стреляют. За это, а также за продовольственную помощь мы благодарим Россию», - призналась одна из горожанок Рахма Барадан.

В городе только начинается процесс восстановления, но местные власти при помощи наших специалистов уже многое сделали.

«Месяц назад в нашем городе начался процесс примирения. И уже сейчас мы начинаем восстанавливать инфраструктуру, учебные заведения, больницы и сельское хозяйство», - сообщил мэр Тафаса Мансур Киван.

Эта миссия российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) не совсем обычная. Российская гуманитарная акция не ограничивается раздачей продуктов. Сегодня в Тафас приехали военные врачи из РФ для оказания помощи и консультаций.

Центральная городская амбулатория держится пока, можно сказать, на честном слове. Местный персонал уже давно разбежался по частным клиникам. Зарплату получают несколько медсестер и один хирург. Неудивительно, что за медицинской помощью, как и за продовольствием, выстраивается длинная очередь.

За несколько часов работы, врачам приходится принимать сотни пациентов. Пока в одном кабинете работает врач общей практики, в другом уже идет экстренная операция. Руководит процессом российский военный хирург. Все действия медиков транслируются на видеомонитор. О таком оборудовании местные специалисты даже мечтать не могли.

«Мы провели операцию под руководством доктора Аслана и не было никаких сложностей. Слава Богу, все в порядке. Мы надеемся, что вы и дальше будете нам помогать, потому что Россия и Сирия - дружеские народы», - заявил доктор Хабиб Джала.

Сегодня проходят две сложнейшие операции, а сколько людей записались на прием к терапевту и сосчитать сложно.

«Я пришел сюда сегодня, потому что сказали, что в больницу приехали российские специалисты. Я надеюсь, что мне помогут. У меня постоянные проблемы с носом и ушами», - поделился пациент клиники Мухаммад Амир.

Огромные проблемы здесь и с медикаментами. Эти вопросы тоже приходится решать нашим специалистам.

«Поток идет, люди нуждаются в нашей помощи. Препаратов у них не хватает, лекарства мы также им выдаем по рецептами, которые назначают другие специалисты. В основном, поступают пациенты с сердечными патологиями, пациенты с сахарным диабетом и с различными травмами», - отметил военный врач Иван Иванов.

Врачебные кабинеты становятся и учебными. Узнав о приезде врачей из России, в поликлинику стекаются студенты медицинских вузов.

«Я учусь на пятом курсе университета в Дамаске. Но в свободное время я всегда приезжаю в эту больницу, чтобы помогать персоналу. Когда я услышал, что приедут российские врачи, то не мог не прийти. Мне очень интересно посмотреть, как работают коллеги», - признался студент Удаи Фрейдин.

Подобные гуманитарные акции регулярно проводятся не только в Тафасе, но и в других городах на юге Сирии. На сегодняшний день ЦПВС проведено 3026 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлено более пяти тысяч тонн продовольствия, а медицинские специалисты Минобороны России оказали помощь 132 тысячам жителей.  

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