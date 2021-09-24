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Возвращение к цивилизации: как сирийский Тафас начал восстановление после десятилетней войны

Виктория Ивашечкина
Алексей Дегтярев
05:00 24.09.2021
За десять лет власти радикалов город пришел в полный упадок.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Флаг Сирийской Арабской Республики поднимается над городом Тафас. Поднимается мирно, без стрельбы. Это означает только одно, что война на этой земле закончилась.

Это ключевой, в стратегическом плане, населенный пункт. Он находится всего в нескольких километрах от южных ворот страны, города Деръа. После падения главной цитадели радикалов на юге - района Аль-Баляд, Тафас стал четвертым городом, в котором сепаратисты согласились сложить оружие в обмен на амнистию и сдали позиции без боя.

Процедура сдачи оружия и легализации экс-боевиков проходит уже несколько дней. За всеми действиями внимательно следят российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон, именно благодаря их усилиям местные шейхи согласились на переговоры.

За десять лет власти радикалов город пришел в упадок. Разрушены дома и дороги. В плачевном состоянии школы и больницы. Повреждены электросети и канализации. Все эти годы здесь тяжело было и со связью, и с интернетом. Теперь и у простых горожан, и у предпринимателей появилась надежда на развитие.

Все эти годы в Тафасе не было официальной власти. Единственный закон - это оружие. У кого оно есть, тот и прав. Поэтому сегодня одна из главных задач власти - вернуть население в рамки правового поля.

Здесь состоялось еще одно знаменательное событие. Открытие полицейского участка. Десятки мирных жителей собрались у ворот, для того, чтобы приветствовать этот день. Потому что закона на этой земле не было больше десяти лет.

Местный околоток, пока не большой. Всего три рабочих кабинета. Со временем отдел обещают расширить и выделить более просторное здание, пока же инспекторам придется здесь поработать. Но сам факт его существования уже вселяет в людей уверенность. Поэтому и открывать участок приехал лично начальник полиции провинции Деръа.

Радость мирных жителей от происходящего понять можно. Тафас снова становится полноценным городом с настоящей властью и законом. Конечно, впереди еще много работы по восстановлению. Но главное то, что здесь больше не стреляют, а на улицы постепенно начинает возвращаться цивилизация.

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