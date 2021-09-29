Вернуть былое: экс-мятежники и власти Сирии вместе работают над восстановлением Тафаса

Еще две недели назад эти почтенные сирийцы стояли по разные стороны линии фронта. Сегодня они решают вместе, как будут восстанавливать Тафас в одном зале с губернатором Деръа. За 10 лет гражданской войны глава провинции впервые смог посетить город.

Топор войны зарыт, пора заново отстраивать разрушенное. И все это благодаря российским военным. Они не только смогли остановить войну на юге страны, но и следят, чтобы выполнялись все условиях примирения.

«Чтобы здесь был соблюден баланс, российская федерация участвует в качестве посредника и гаранта», - объяснил представитель Российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

Больницы - это первое что осматривает комиссия. Центральная городская амбулатория держится пока, можно сказать, на честном слове. Персонал уже давно разбежался по частным клиникам. Зарплату получают несколько медсестер и один хирург. Еще двое трудятся бесплатно, при этом делая по 400 операций в месяц.

Пациентам приходится находиться в ужасных условия. Срочно нужен ремонт здания. Не хватает и медикаментов, но с этим как раз обещают помочь наши специалисты.

«В Тафас в провинции Деръа мы сейчас собираем информацию о потребностях и в ближайшие два месяца планируем поставку гуманитарных грузов: дезинфицирующих средств, антибиотиков, других лекарственных препаратов и медицинского оборудования», - указал председатель ассоциации импортеров и экспортеров в здравоохранении Дмитрий Омутных.

В школах обстановка не лучше. Часть из них в запустении, а на те, что работают, без слез не взглянешь. В классах не хватает даже элементарных парт, а столы в учительской уже считаются роскошью. Да и сами преподаватели разбежались от войны.

«Половина школы разрушена. Досок в кабинетах не хватает, парты и стулья разваливаются, туалеты в ужасном состоянии. Мы надеемся, теперь нам помогут и сделают капитальный ремонт», - поделилась преподаватель начальной школы Маляк Абази.

Есть проблемы и с продовольствием. Деръа раньше считалась житницей страны, но сейчас все посевные площади пришли в негодность - попросту нет мощностей, чтобы обрабатывать землю. И сегодня продуктов не хватает даже в самом регионе. О поставках в другие города и говорить не стоит.

«Власть должна помочь. Нам нужны мазут, бензин и газ. Сейчас они в дефиците - посев и сбор обходятся очень дорого. Из-за этого растет цена на овощи и фрукты», - объяснил овощевод Хальдуль Джумам Мисуль.

Чтобы все это восстанавливалось, нужны дороги. Их расчисткой и ремонтом займется правительственная армия, которую здесь так боялись. А еще в ремонте нуждаются и водоснабжение, и линии электропередач.

«Уже завтра утром министр здравоохранения провинции отправит в больницу грузовик с лекарствами. Его коллеги займутся своими направлениями - от расчистки дорог до поставки топлива. Работы надо начать как можно скорее», - обозначил губернатор провинции Деръа Марван Ибрагим Шарвак.

Для радикально настроенных бандформирований в провинции Деръа Тафас был вторым по значимости городом. Официальному Дамаску здесь сопротивлялись 10 лет. Правили сами, и вот к чему это привело. В этом районе не было тяжелых боев, но все, за что взялись террористические группировки, пришло в негодность.

Чинить это теперь придется правительству. В город уже начали возвращаться беженцы. Многим придется восстанавливать свои дома, разрушенные даже не бомбежкой, а мародерством тех, кто нес так называемый «свет западной демократии» на сирийскую землю.