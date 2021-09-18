Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

ЦПВС приносит мир: российские военные помогли годами жившей без поставок продуктов сирийской деревне

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:00 18.09.2021
В сирийскую деревню впервые за 10 лет завезли продукты благодаря усилиям российской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Гражданская война в Сирии откатила деревню Дэли в провинции Деръа на века назад. Здесь теперь больше нет водопровода и канализации, электричество только от генераторов и то редко, а продукты за 10 лет привезли сюда в первый раз. Более того, последнее случилось благодаря усилиям российской армии.

Именно в этом регионе Сирии в 2011 году вспыхнуло пламя, которое разошлось на всю страну. Здесь прошли первые митинги против власти. Тогда жителям казалось, что им не хватает свободы и простых человеческих радостей. Сегодня они понимают свою ошибку. Те, кто возглавил восстание, раздел народ до носков.

«Они нам продавали наши же продукты - мясо, яйца, молоко, овощи. Все это мы выращивали, они забирали и перепродавали. Средняя цена - 30 тысяч лир. Бутылка воды стоила пять тысяч лир. Где мне взять такие деньги?» - рассказал старейшина Дэли Маффак Джибарин.

Сейчас в этой деревне живет две с половиной тысячи человек. До войны было в два раза больше. Раньше улицы патрулировали боевики. Жители говорят, расправы с несогласными были прямо на месте. Сегодня, благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон, боевики сдают оружие и виновато смотрят на тех, кого эксплуатировали все эти годы. Жители села их готовы простить. Лишь бы вернуться к нормальной жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Миротворцы РФ провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Карабахе
04:42 В стране и мире
Полиция ведет поиски пропавшей в Красноярском крае экспедиции
02:56 В стране и мире
В США заявили, что понимают позицию Франции по отзыву посла
01:42 В стране и мире
СМИ: скончался экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
00:06 В стране и мире
Видео
Полиции больше, чем в Нью-Йорке: что известно о готовящемся митинге у Капитолия в Вашингтоне
Популярное
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.