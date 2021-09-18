Гражданская война в Сирии откатила деревню Дэли в провинции Деръа на века назад. Здесь теперь больше нет водопровода и канализации, электричество только от генераторов и то редко, а продукты за 10 лет привезли сюда в первый раз. Более того, последнее случилось благодаря усилиям российской армии.

Именно в этом регионе Сирии в 2011 году вспыхнуло пламя, которое разошлось на всю страну. Здесь прошли первые митинги против власти. Тогда жителям казалось, что им не хватает свободы и простых человеческих радостей. Сегодня они понимают свою ошибку. Те, кто возглавил восстание, раздел народ до носков.

«Они нам продавали наши же продукты - мясо, яйца, молоко, овощи. Все это мы выращивали, они забирали и перепродавали. Средняя цена - 30 тысяч лир. Бутылка воды стоила пять тысяч лир. Где мне взять такие деньги?» - рассказал старейшина Дэли Маффак Джибарин.

Сейчас в этой деревне живет две с половиной тысячи человек. До войны было в два раза больше. Раньше улицы патрулировали боевики. Жители говорят, расправы с несогласными были прямо на месте. Сегодня, благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон, боевики сдают оружие и виновато смотрят на тех, кого эксплуатировали все эти годы. Жители села их готовы простить. Лишь бы вернуться к нормальной жизни.