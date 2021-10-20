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Новая доктрина и угроза НАТО: о чем говорил Шойгу на встрече с белорусским коллегой

Андрей Аркадьев
Павел Ремнев
18:17 20.10.2021
Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру на границе с Союзным государством, заявил Сергей Шойгу на совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии. Глава военного ведомства отметил и возрастающую активность авиации НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Встреча с делегацией из Белоруссии проходит в Национальном центре управления обороной, что лучше всяких слов говорит об уровне доверия между Россией и Белоруссией. Тесная координация, личная, несмотря на пандемию, встреча - все это сейчас необходимо, особенно в условиях, когда НАТО наращивает группировку у наших границ, говорит Сергей Шойгу.

«В Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада Сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктуры», - отмечает он.

Сегодня «Звезда» опубликовала кадры с полетом стратегических американских бомбардировщиков В-1В в сопровождении самолетов-дозаправщиков над Черным морем вблизи наших границ.

Видео снято из кабины истребителя морской авиации Су-30. Пару этих боевых машин подняли по тревоге, когда на радарах обнаружили цели, приближающиеся к российскому воздушному пространству. И только после того, как американские бомбардировщики развернулись, наши истребители вернулись на аэродром.

Такие провокации случаются все чаще, отмечает министр. В последнее время на треть увеличилось количество полетов боевой авиации Североатлантического альянса вблизи нашей территории. И это только часть заметно возросшей активности НАТО.

«Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», - констатирует Шойгу.

Одна из новых мер - новая военная доктрина. Москва и Минск много сил вкладывают в развитие военного сотрудничества. Обсуждаются поставки в Белоруссию самолетов, вертолетов, зенитных ракетных систем и средств противовоздушной обороны российского производства. Даже военные объекты военнослужащие двух стран будут использовать вместе.

Фактически вся дальнейшая программа развития Вооруженных сил России и Белоруссии тоже будет проходить бок о бок. От противодействия фальсификации истории до радиационной, химической, биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, навигации, геодезии. Договорились продлить соглашение о размещении в Белоруссии российских военных объектов. Список сфер, в которых оборонные ведомства будут сотрудничать, расширяется с каждым годом и переходит на качественно новый уровень.

Оттого, что военные работают в такой тесной связке, выигрывают и гражданские отрасли. По итогам встречи министры обороны договорились о новой системе обмена информацией в гражданской авиации, чтобы обеспечить максимальную безопасность в небе. Всего на следующий год Россия и Белоруссия запланировали 139 совместных учений и других мероприятий, направленных на укрепление безопасности Союзного государства.

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