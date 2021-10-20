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Шойгу обсудил с министром обороны Белоруссии военно-техническое сотрудничество

Андрей Аркадьев
14:35 20.10.2021
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что отношения с Белоруссией носят важный, стратегический характер для обеих стран, для народов двух государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вопросы военного и военно-технического сотрудничества, проведение совместных учений, функционирование общих систем управления предложил обсудить министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в среду в Москве.

«Надеюсь, что мы сегодня обсудим и перспективы дальнейшего военно-технического сотрудничества, военного сотрудничества, наши совместные учения, мероприятия, которые мы предполагаем провести в ближайшее время», - сказал Шойгу.

Он предложил подвести итоги совместных учений «Запад-2021», обсудить все, что связано с дальнейшим функционированием совместных систем управления.

«И, конечно, - все что необходимо для дальнейшей работы на направлении нашего военного и военно-технического сотрудничества», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что отношения с Белоруссией носят важный, стратегический характер для обеих стран, для народов двух государств.

«И, конечно, все то, что мы сделали за прошедшее время, предполагаем делать в ближайшее время, те вопросы, которые на сегодняшний  день стоят на повестке, они носят крайне важный и очень нужный характер», - констатировал Шойгу.

В свою очередь Хренин согласился с предложенной повесткой встречи, отметив, что Россия – стратегический партнер и союзник России.

Ранее Шойгу анонсировал 139 мероприятий военного сотрудничества РФ и Белоруссии в 2022 году.

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