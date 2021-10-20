Вирусолог определил предел мутациям коронавируса

Коронавирус продолжит мутировать, пока он существует в популяции. При этом потенциальную опасность для человечества представляют собой только варианты с определенными свойствами, например, более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных здоровым организмам). Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Таким образом эксперт прокомментировал данные о распространении в Великобритании штамма коронавируса AY.4.2, который представляет собой подвид «дельта». Новый вариант, который ранее был выявлен в некоторых европейских странах, накануне впервые обнаружили в Израиле.

«Он (вирус - прим. ред.) все время меняется, пока он есть Вопрос в том, какова вероятность появления новых вариантов с какими-то свойствами, важными для эпидемии, например, более заразных вариантов», - пояснил эксперт.

Более заразные штаммы коронавируса вытесняют другие подвиды и начинают доминировать. Появление новых мутаций сократится только тогда, когда люди будут меньше заражаться, отметил вирусолог. По его словам, для этого необходимо вакцинироваться большинству людей для выработки так называемого коллективного иммунитета.

«Если люди вакцинируются, то возникает массовая способность переносить это заболевание легко, смертность снижается, это самое главное в этой истории. Кроме того, чем больше людей вакцинируются, тем хуже распространяется вирус, меньше заболевших, заболевших тяжело, и тем меньше вероятность, что возникнут новые штаммы», - указал Аграновский.

Впервые штамм AY.4.2, который представляет собой подвид «дельты», и, как считают некоторые эксперты, обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, выявили в Великобритании в середине лета. Согласно данным BBC, на новый вариант приходится около 6% всех новых случаев заражения в стране.

Накануне штамм AY.4.2 впервые выявили в Израиле. Вирус обнаружили у прилетевшего из Молдавии 11-летнего мальчика во время тестирования в аэропорту Бен-Гурион.