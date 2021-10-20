Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирусолог определил предел мутациям коронавируса

Светлана Иванова
11:39 20.10.2021
Потенциальную опасность для человечества представляют собой не все мутации COVID-19, а только варианты с определенными свойствами, например, более высокой контагиозностью. Более заразные штаммы коронавируса вытесняют другие и начинают доминировать. Шанс появления новых вариантов вируса снизится при условии массовой иммунизации населения, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chokniti Khongchum, Pexels
Читайте нас на:

Коронавирус продолжит мутировать, пока он существует в популяции. При этом потенциальную опасность для человечества представляют собой только варианты с определенными свойствами, например, более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных здоровым организмам). Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Таким образом эксперт прокомментировал данные о распространении в Великобритании штамма коронавируса AY.4.2, который представляет собой подвид «дельта». Новый вариант, который ранее был выявлен в некоторых европейских странах, накануне впервые обнаружили в Израиле.

«Он (вирус - прим. ред.) все время меняется, пока он есть Вопрос в том, какова вероятность появления новых вариантов с какими-то свойствами, важными для эпидемии, например, более заразных вариантов», - пояснил эксперт.

Более заразные штаммы коронавируса вытесняют другие подвиды и начинают доминировать. Появление новых мутаций сократится только тогда, когда люди будут меньше заражаться, отметил вирусолог. По его словам, для этого необходимо вакцинироваться большинству людей для выработки так называемого коллективного иммунитета.

«Если люди вакцинируются, то возникает массовая способность переносить это заболевание легко, смертность снижается, это самое главное в этой истории. Кроме того, чем больше людей вакцинируются, тем хуже распространяется вирус, меньше заболевших, заболевших тяжело, и тем меньше вероятность, что возникнут новые штаммы», - указал Аграновский.

Впервые штамм AY.4.2, который представляет собой подвид «дельты», и, как считают некоторые эксперты, обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, выявили в Великобритании в середине лета. Согласно данным BBC, на новый вариант приходится около 6% всех новых случаев заражения в стране.

Накануне штамм AY.4.2 впервые выявили в Израиле. Вирус обнаружили у прилетевшего из Молдавии 11-летнего мальчика во время тестирования в аэропорту Бен-Гурион.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.