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Собянин сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве составляет 20-30%

Алексей Курильченко
15:12 15.10.2021
Мэр столицы призвал москвичей проходить тестирование и вакцинироваться от коронавируса.
Собянин сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве составляет 20-30%
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Москве рост заболеваемости коронавирусом достиг крайне высоких значений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за неделю этот показатель увеличивается на 20-30%. Градоначальник призвал жителей своевременно проходить тестирование и вакцинироваться.

«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», - заявил мэр в ходе осмотра центра вакцинации в ГУМе.

По словам Собянина, во вновь открытом центре имеются два блока. Первый предназначен для вакцинации - там можно привить до 5 000 человек в сутки. Здесь же можно ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». Также в ГУМе организовано экспресс-тестирование на COVID-19.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 в России приблизилась к критической. Как считает врач, доминирующий в России дельта-штамм - более опасный, чем первоначальный вариант инфекции.

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