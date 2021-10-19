СМИ: в Великобритании обнаружена более заразная форма COVID-19

Новая и более заразная форма коронавируса начала распространяться на территории Великобритании. Об этом во вторник сообщает издание The Financial Times.

По информации, предоставленной ученым Джеффри Барреттом из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директором Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, этот вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма COVID-19, однако, обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

По словам экспертов, новая вариация пока фиксируется только на территории королевства, около 10% всех случаев заражения в стране приходятся на нее. Специалисты подчеркнули, что рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании связан прежде всего с тем, что многие жители пренебрегают мерами профилактики.

Ранее стало известно, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом совет по кризисному управлению Латвии объявил в стране локдаун, который продлится с 21 октября по 15 ноября. В республике введут комендантский час, заявил министр здравоохранения республики Даниэль Павлютс.