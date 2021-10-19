СМИ: особо заразный штамм COVID-19 обнаружен в Израиле

В Израиле обнаружен новый штамм коронавируса, который может оказаться более заразным, чем бушующий сейчас «дельта». Вариант AY.4.2 обнаружили у ребенка, который накануне вернулся на родину из-за границы.

«Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона», - сообщает 12-й канал израильского телевидения, со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее о стремительном распространении нового штамма COVID-19 сообщили вирусологи из Великобритании. По их оценкам, AY.4.2 может быть на 10-15 процентов более заразным, чем «дельта».