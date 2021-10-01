Пенсии, зарплаты бюджетников, техосмотр и бесплатная вакцинация в частных клиниках: что изменится в РФ в октябре

В октябре 2021 года вступает в силу ряд законодательных изменений. Они касаются техосмотра, прививок, пособий, зарплат бюджетников и т. д.

Некоторым бюджетникам будут повышены зарплаты. На 3,7% возрастут оклады контрактников, граждан, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах, полицейских, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных, а также некоторых сотрудников фельдъегерской службы.

К 1 октября пенсионеры в нескольких российских регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека. Размер доплаты при этом зависит от региона. Также будут повышены пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам прочих силовых структур.

Первый день второго осеннего месяца принесет изменения и в порядок начисления выплат на первого и второго ребенка. Теперь деньги, которые получают семьи с низким доходом, станут поступать только на карту «Мир». Мера также будет действовать в отношении пособий по беременности и родам, выплат женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

Следующее нововведение касается автовладельцев: диагностические карты автомобилей, при оформлении которых не был проведен техосмотр, с 1 октября аннулируются.

С 1 октября для россиян проще станет процедура вакцинации. Прививки, которые включены в национальный календарь, можно будет делать не только в государственных, но и в частных клиниках. Медучреждение при этом должно входить в систему территориального обязательного медицинского страхования. Порядок этого обеспечения для вакцин, включенных в национальный календарь прививок, установит правительство, а для вакцин, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - высший исполнительный орган власти субъекта РФ.

Также в октябре вступают в силу правила подключения к газораспределительным сетям. Мера ориентирована на жителей страны, которые используют газ для некоммерческих нужд. Для подключения газа необходимо подать заявку оператору газификации через портал госуслуг, МФЦ или из личного кабинета на сайте оператора. При этом к населенному пункту уже должна быть подведена газовая труба и налажена соответствующая инфраструктура.