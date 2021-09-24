Перечислены категории водителей, которым нужно пройти ТО с 1 октября

Провести технический осмотр транспортного средства по новым правилам с октября 2021 года требуется нескольким категориям автомобилистов, передает РБК, ссылаясь на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Уточняется, что ТО по новым правилам с октября этого года требуется пройти водителям, срок действия диагностической карты которых истек до февраля 2021 года. Кроме того, в зону действия этого правила попадают транспортные средства старше четырех лет, которым по закону требуется первая диагностическая карта.

Штраф в размере 500-800 рублей может получить автомобилист, у которого отсутствует актуальная диагностическая карта. Также отмечается, что с марта 2022 года штраф может увеличиться, тогда водителей будут штрафовать на 2 000 рублей.

Ранее Министерство внутренних дел предложило ввести дополнительные послабления по техосмотру. В ведомстве предложили отказаться от замеров уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а также более снисходительно относиться к трещинам на лобовых стеклах. Послабления могут коснуться также процедуры проверки дверных замков, систем обогрева, регулировки сидений и обдува стекол.