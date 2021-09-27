В России с 1 октября изменится порядок выплат детских пособий

В России меняется порядок ежемесячных выплат семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. С 1 октября получить пособие можно будет только на карту «Мир», наличными, или на счет, к которому не привязана карта.

Однако изменения затрагивает только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Тех, кому пособие зачисляли на сберкнижку или доставляли почтой, это не коснется, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что россияне с 2022 года будут получать пенсии автоматически. Изменения также коснутся других пособий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам.