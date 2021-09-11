Семь доплат: пенсионерам напомнили о положенных выплатах

В России пенсионеры могут получить дополнительные выплаты , кроме пенсии. Речь идет о пособиях для ветеранов, выплатах для россиян старше 80 лет и других бонусах.

Первая выплата, на которую необходимо обратить внимание - прибавка для пенсионеров 80 лет и старше. Россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Для того, что получить доплату, подавать заявление не нужно, перерасчет происходит автоматически.

Далее, для пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, могут увеличить пенсию за счет доплат. С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке. Пока россиянам нужно подавать заявление на это пособие в ПФР, пишет URA.RU.

Также доплату к пенсии могут получить люди, которые проработали в сельской местности 30 лет и больше. Они могут получить доплату к пенсии в 25 процентов от фиксированной выплаты (фиксированная часть пенсии в 2021 году составляет 6044 рубля 48 копеек) .

Доплата для ветеранов: ветераны ВОВ, чернобыльцы, несовершеннолетние узники фашизма, Герои России и СССР. Выплата назначается автоматически, ее размер варьируется и зависит от разных факторов (возраст, группа инвалидности и другие).

Также пенсионеры, которые проработали в районах Крайнего Севера как минимум 15 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50 процентов. За работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу, - 30 процентов.

Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что нужно делать в случае неправильного расчета пенсии. В первую очередь она посоветовала обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения мотивированного ответа, по какой причине сумма рассчитана с ошибкой.