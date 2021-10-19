В Албании возбудили дело об убийстве после гибели четырех российских туристов

Дело о гибели российских туристов в сауне в Албании будут расследовать по статье «Убийство». Такое решение приняла Генеральная прокуратура страны, сообщили в посольстве РФ.

«В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы», - сказали РИА Новости в диппредставительстве.

Четверо россиян были найдены мертвыми в сауне одного из отелей в Албании в пятницу, 15 октября. Через час после прибытия туристов администратор понес в парную напитки и обнаружил тела.

Причины произошедшего до сих пор не ясны. Полиция Албании начала проверку по версии вероятного отравления хлором, которым чистил бассейн сотрудник отеля. Также некоторые СМИ сообщали, что отдыхающие в отеле россияне пребывали в состоянии алкогольного опьянения. По другой неподтвержденной информации, это могло быть убийство.