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В Албании возбудили дело об убийстве после гибели четырех российских туристов

Иван Линдеманн
12:56 19.10.2021
В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы.
В Албании возбудили дело об убийстве после гибели четырех российских туристов
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Дело о гибели российских туристов в сауне в Албании будут расследовать по статье «Убийство». Такое решение приняла Генеральная прокуратура страны, сообщили в посольстве РФ.

«В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы», - сказали РИА Новости в диппредставительстве.

Четверо россиян были найдены мертвыми в сауне одного из отелей в Албании в пятницу, 15 октября. Через час после прибытия туристов администратор понес в парную напитки и обнаружил тела.

Причины произошедшего до сих пор не ясны. Полиция Албании начала проверку по версии вероятного отравления хлором, которым чистил бассейн сотрудник отеля. Также некоторые СМИ сообщали, что отдыхающие в отеле россияне пребывали в состоянии алкогольного опьянения. По другой неподтвержденной информации, это могло быть убийство.

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