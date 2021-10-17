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СМИ: полиция проверяет версию отравления хлором погибших россиян в Албании

Елизавета Потейчук
22:32 17.10.2021
По данным СМИ, полиция не исключает, что сотрудник отеля использовал большое количество вещества, которым чистил бассейн. Россияне могли из-за этого задохнуться.
СМИ: полиция проверяет версию отравления хлором погибших россиян в Албании
© Фото: Libor Sojka CTK Globallookpress
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Полиция Албании организовала проверку по факту возможного отравления хлором четырех россиян, тела которых были найдены в сауне отеля. Об этом сообщило издание «Albanian Daily News» со ссылкой на сотрудника отеля, который чистил бассейн.

По словам сотрудника, туристы попросили его открыть им внутренний бассейн отеля. Сотрудник пояснил прессе, что обработал хлоркой бассейн после просьбы россиян. По данным СМИ, полицейские возьмут образцы воды из бассейна.

Ранее СМИ назвали отравление хлором основной версией в расследовании дела о гибели в албанском отеле российских туристов. Не исключено, что сотрудник отеля, обрабатывавший бассейн, использовал слишком много чистящего вещества, из-за которого россияне могли задохнуться.

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