Посольство РФ прокомментировало неподтвержденные версии гибели россиян в Албании

Российское посольство в Албании прокомментировало версии о гибели российских туристов в Албании. Представительство попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий на фоне появления в СМИ догадок о возможном отравлении россиян хлором.

«Посольство просит воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов из России в связи с появлением в местных СМИ ряда предположений о причинах происшествия. Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы», - цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

Кроме того, в посольстве назвали оскорбительными предположения о том, что россияне находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщалось незадолго до этого в СМИ, полиция Албании начала проверку по версии вероятного отравления четырех российских туристов хлором, которым чистил бассейн сотрудник отеля. По данным СМИ, полиция возьмет образцы воды.