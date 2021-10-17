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Посольство РФ прокомментировало неподтвержденные версии гибели россиян в Албании

Елизавета Потейчук
22:53 17.10.2021
Посольство России в Албании призвало журналистов воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели российских туристов в отеле.
Посольство РФ прокомментировало неподтвержденные версии гибели россиян в Албании
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Российское посольство в Албании прокомментировало версии о гибели российских туристов в Албании. Представительство попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий на фоне появления в СМИ догадок о возможном отравлении россиян хлором.

«Посольство просит воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов из России в связи с появлением в местных СМИ ряда предположений о причинах происшествия. Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы», - цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

Кроме того, в посольстве назвали оскорбительными предположения о том, что россияне находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщалось незадолго до этого в СМИ, полиция Албании начала проверку по версии вероятного отравления четырех российских туристов хлором, которым чистил бассейн сотрудник отеля. По данным СМИ, полиция возьмет образцы воды.

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