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СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство

Кира Карон
09:29 17.10.2021
Тела двоих туристов якобы нашли в бассейне албанского отеля, еще одно тело мужчины обнаружили на шезлонге, рядом находилось тело его дочери.
СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство
© Фото: One Revista, Youtube
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В отеле на западе Албании четверо туристов найдены мертвыми. Ранее в СМИ сообщили, что существуют предположения, что отдыхающие в отеле россияне пребывали в состоянии алкогольного опьянения, что и могло привести к их гибели.

Как сообщает издание Durres Lajm, по версии журналиста Клодианы Лала, к предыдущим версиям теперь может добавится убийство.

Тела двоих туристов якобы нашли в бассейне албанского отеля, еще одно тело мужчины обнаружили на шезлонге, рядом находилось тело его дочери. По одной из первых версий, гибель россиян произошла в сауне.

Кроме того, в СМИ раскрыли личности и имена погибших. В прессе отмечалось, что это 31-летняя Екатерина Б., 58-летняя Наталья Б., 37-летний Никита Б и 60-летний Сергей Б.

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