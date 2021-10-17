СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство

В отеле на западе Албании четверо туристов найдены мертвыми. Ранее в СМИ сообщили, что существуют предположения, что отдыхающие в отеле россияне пребывали в состоянии алкогольного опьянения, что и могло привести к их гибели.

Как сообщает издание Durres Lajm, по версии журналиста Клодианы Лала, к предыдущим версиям теперь может добавится убийство.

Тела двоих туристов якобы нашли в бассейне албанского отеля, еще одно тело мужчины обнаружили на шезлонге, рядом находилось тело его дочери. По одной из первых версий, гибель россиян произошла в сауне.

Кроме того, в СМИ раскрыли личности и имена погибших. В прессе отмечалось, что это 31-летняя Екатерина Б., 58-летняя Наталья Б., 37-летний Никита Б и 60-летний Сергей Б.