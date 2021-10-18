В МВД поделились новыми подробностями стрельбы в школе под Пермью

Ученик шестого класса школы, расположенной в Октябрьском городском округе Пермского края, произвел два выстрела - в стену и потолок. Об этом сообщили в региональном МВД.

Отмечается, что сообщение в отдел полиции поступило в 8 утра по местному времени.

«В результате инцидента никто не пострадал. Сам подросток был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ученик шестого класса этой школы. В настоящий момент устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», - рассказала старший инспектор по ОП ОИиОС ГУ МВД РФ по Пермскому краю Наталья Овчинникова.

Ранее в социальных сетях появились первые кадры с места стрельбы. На фотографии видно, как пуля пробила дверь.

В правоохранительных органах утверждают, что шестикласснику, который устроил стрельбу в школе, не грозит уголовная ответственность из-за его возраста.