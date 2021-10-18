СМИ раскрыли подробности стрельбы в школе под Пермью

Устроивший стрельбу в школе поселка Сарс под Пермью шестиклассник хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. Такое признание он сделал после задержания, сообщает Telegram-канал Baza.

Двенадцатилетний ученик рано утром пришел в школу с охотничьим карабином «Сайга». Как выяснилось позже, оружие мальчик украл у отца. Шестиклассник сделал несколько выстрелов, выкрикивая фразу: «В меня вселился Бог!», уточняется в сообщении.

После задержания ученик признался, что захватил оружие в школу, чтобы расправиться с конкретной девочкой, которая его обижала, пишет Baza. Обезвредить мальчика удалось директору, которая уговорила его зайти к себе в кабинет. Инцидент произошел до начала уроков, когда в школе было мало детей.

По данным Telegram-канала «112», мальчик также рассказал полицейским, что зол на учителей и одноклассников. Накануне ему якобы приснился Бог и рассказал, что нужно с этим делать.

В результате стрельбы никто не пострадал. Со школьником в данный момент общаются сотрудники полиции.