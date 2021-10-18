Опубликованы первые кадры с места стрельбы в школе под Пермью

В социальных сетях появились первые кадры с места стрельбы в школе под Пермью. На фотографии, опубликованной «ВКонтакте», видно, как пуля пробила дверь.

По информации полиции, ученик шестого класса открыл огонь в школе. Всего он произвел два выстрела. По данным СМИ, с собой у школьника было ружье «Сайга». Где он его приобрел, в настоящее время выясняют правоохранители.

Отмечается, что нападавший задержан. Во время стрельбы никто не пострадал. Как сообщают СМИ, ученик хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. Обезвредить мальчика удалось директору, которая уговорила его зайти к себе в кабинет.