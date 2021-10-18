СМИ: стрелявшего в школе под Пермью ученика не будут привлекать к уголовной ответственности

Шестикласснику, который устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не грозит уголовная ответственность из-за его возраста. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления - с 14», сказал собеседник ТАСС.

Ученику, открывшему огонь, 12 лет. По постановлению судьи его могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Инцидент произошел в понедельник, 18 октября, утром. Как сообщили в МВД, ученик шестого класса дважды выстрелил из ружья. Никто не пострадал. Сам нападавший задержан. Мотивы его поступка выясняются. Также полиция уточняет, откуда подросток взял оружие. По данным СМИ, он украл его у своего отца.

Ранее были опубликованы кадры с места стрельбы в школе под Пермью.