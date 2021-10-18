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Медведчук резко ответил Зеленскому на предложение об «обмене»

Иван Линдеманн
09:15 18.10.2021
Накануне президент Украины заявил, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука, если бы у того было российское гражданство.
Медведчук резко ответил Зеленскому на предложение об «обмене»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Украина рухнула в правовую и моральную пропасть. Такими словами глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук оценил предложение Владимира Зеленского о его возможном «обмене».

Напомним, что накануне президент Украины заявил, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука, если бы у того было российское гражданство.

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство», - заявил Медведчук.

В его сообщении, опубликованном на сайте партии, также говорится, что идея Зеленского несостоятельна и абсолютно его не интересует.

На Украине главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» обвиняют в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное заключение. Также в начале октября Медведчуку предъявили новое обвинение. По версии Службы безопасности Украины, политик участвовал в заговоре против страны с целью подорвать ее энергетическую безопасность. Обвинения в свой адрес политик отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Двенадцатого октября Печерский районный суд Киева отправил политика под домашний арест до 7 декабря. Сразу после этого Медведчук заявил, что власти Украины пытаются бороться с оппозицией, предпринимая меры по незаконной фабрикации дела.

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