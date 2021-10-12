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Медведчук высказался о решении суда по домашнему аресту

Елизавета Потейчук
22:04 12.10.2021
Виктор Медведчук полагает, что Киев намеренно борется с оппозицией, фабрикуя его дело.
Медведчук высказался о решении суда по домашнему аресту
© Фото: Anatolii Siryk Ukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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После заседания киевского суда председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не удовлетворен судебным решением. Кроме того, Медведчук считает недостаточными доказательства прокуроров.

«Говорить о том, что я или адвокаты удовлетворены таким решением, когда на ровном месте фактически высосаны из пальца обвинения, которые сейчас звучали в зале заседания, в которых не было ни одного доказательства представлено, которое бы подтверждало тезисы, изложенные в материалах подозрения,… просто не приходится», - рассказал Медведчук после судебного заседания.

Медведчук также считает, что власти Украины пытаются бороться с оппозицией, предпринимая меры по незаконной фабрикации дела. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным.

«В данном случае имеет место незаконное преследование и фабрикация очередного уголовного дела по отношению ко мне. Делает это все власть. Делает целенаправленно, как борьба с целью уничтожения оппозиции и меня как одного из представителей оппозиции, одного из представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь», - цитирует РИА Новости слова партийного главы.

При этом Виктор Медведчук еще не успел принять окончательное решение по оспариванию решения суда по угольному делу. Напомним, что ранее глава СБУ Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины в 2014 году.

«Мы его должны прочитать, потому что безусловно есть вопросы по этому решению, которые может быть мы плохо услышали и потом мы примем решение», - резюмировал Медведчук.

Печерский районный суд Киева принял решение продлить домашний арест Виктора Медведчука до 7 декабря. При этом судом было отказано в заключения под стражу главы оппозиционной украинской партии.

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