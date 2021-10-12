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Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом до 7 декабря

Елизавета Потейчук
21:07 12.10.2021
Печерский районный суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука по новому делу до 7 декабря.
Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом до 7 декабря
© Фото: Anatolii Siryk Ukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук отправлен под домашний арест по новому делу до 7 декабря. Печерский районный суд Киева отказал в избрании для Медведчука меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича отказать. Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания круглосуточно», - цитирует слова судьи Виты Бортницкой телеканал «Первый независимый».

Виктору Медведчуку были предъявлены новые обвинения по действиям, якобы направленным на подрыв энергетической независимости Украины. Напомним, что Медведчук уже находится под домашним арестом, суд обязал носить его специальный браслет до 31 октября 2021 года.

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