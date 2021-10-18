Полиция устанавливает мотивы открывшего стрельбу в школе под Пермью шестиклассника

Полиция устанавливает мотивы шестиклассника, открывшего стрельбу в школе под Пермью. Об этом сообщили в региональном МВД. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, где ученик приобрел оружие.

Отмечается, что школьник сделал два выстрела в школе. В настоящее время он задержан. В результате ЧП никто не пострадал, добавили в МВД.

Инцидент произошел в поселке Сарс на юге Пермского края. По данным СМИ, ученик открыл огонь из ружья «Сайга».