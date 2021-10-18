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Незаконные задержания и надуманные обвинения: как руководство Украины отвлекает внимание от офшорных скандалов

Константин Коковешников
19:30 18.10.2021
В Донбассе произошло очередное обострение конфликта, однако президент Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ICTV обошел эту тему стороной, но, отвечая на другие вопросы, косвенно подтвердил наличие у него офшоров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Это была обычная наблюдательная поездка, когда в нее совершенно внезапно вмешались. Военнослужащие украинской армии обыскали и положили лицом вниз представителя ЛНР Андрея Косяка. Члена совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня обвинили в сборе разведданных и убийстве 12-летней давности.

В ЛНР уверены, что украинская диверсионно-разведывательная группа действовала в нарушение данных Киевом гарантий безопасности. В свою очередь в СБУ называют задержанного боевиком и заявляют, что он якобы грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку не имел права находиться на территории, где произошло задержание, и якобы был с оружием.

Что делал на линии разграничения сам вооруженный украинский спецназ, в СБУ не сообщили. Ни слова об этом и в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку, как объяснили там, представители миссии не были непосредственными свидетелями этого события.

Члены ОБСЕ хоть и находились в нескольких километрах от места, где все произошло, приехали туда лишь через полчаса. Теперь напротив отеля, где остановились сотрудники миссии, не стихают протесты.

В момент задержания Андрей Косяк, как говорят в ЛНР, фиксировал нарушения режима прекращения огня. Они в последние дни заметно участились.

А во время интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу ICTV вовсе не обострение в Донбассе стало главной темой. Согласно анонсам, говорить планировалось об энергокризисе, однако и эту тему глава государства раскрывать не спешил. Вместе этого Зеленский впервые прокомментировал и по сути подтвердил наличие у него оффшоров.

«Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Во времена Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла», - заявил Зеленский.

Речь зашла и о судьбе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Несмотря на то, что решения по уголовным делам против него еще не вынесены, Зеленский уже заявил о готовности обменять своего политического оппонента. Но в том случае, если Москва признает наличие у Медведчука российского гражданства. Сам оппозиционер утверждает, что другого паспорта, кроме украинского, у него нет.

«По первому делу срок истекал 31 октября. Не дожидаясь этого, они придумали новое дело, содрогание воздуха, чтобы перебить офшорные скандалы», - говорит глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Харькове Андрей Лесик.

И как бы на Украине не заявляли о своем желании выполнять Минские соглашения, а в их срыве не обвиняли Россию, очевидно, что отказываться от военного способа решения конфликта Киев просто не собирается. Сегодня в аэропорт Борисполь доставили уже вторую партию американской военной помощи. Ее общая стоимость превышает 60 миллионов долларов.

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