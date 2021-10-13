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Украинские силовики захватили в плен представителя СЦКК ЛНР

Валентина Пескова
16:01 13.10.2021
Силовики захватили представителя Совместного центра по контролю за режимом прекращения огня на участке разведения в Золотом.
Украинские силовики захватили в плен представителя СЦКК ЛНР
© Фото: РИА Новости
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Украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной ЛНР. Представителя СЦКК остановили в районе пункта пропуска «Первомайск-Золотое». Об этом сообщил в среду представитель ЛНР по политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

«Нарушив договоренности, вооруженные люди в форме ВСУ вышли из леса, сделав около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия, и захватили в плен нашего безоружного представителя, у которого были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК на участке разведения в Золотом», - написал Мирошник в Тelegram.

Как позже дополнил сообщение Мирошник, наблюдатель представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк был увезен в неизвестном направлении. Полномочный представитель ЛНР в Контактной группе Владислав Дейнего на заседании Контактной группы потребовал немедленно освободить и вернуть захваченного в плен представителя ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле украинскими силовиками школы в подконтрольном республике поселке Золотое-5.

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