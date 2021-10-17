Зеленский обратился к украинцам в связи с высокими ценами на газ

На сегодняшний день Украине достаточно газа для общества и потребителей «по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, успокоив украинцев, что власть и правительство страны сделали для этого все возможное.

«Мы все видим, что цена на газ сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть цена на рынке, если бы власти не вмешались, была бы для людей как минимум 50 гривен (1,9 доллара), а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 гривен», - заявил Зеленский в эфире ICTV.

Глава Украины добавил, что считает отопительный сезон ответственностью любой власти.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газа в их стране хватит для обеспечения всех нужд населения, «сложная ситуация» только с бюджетными организациями. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также сообщал, что газа в подземных хранилищах страны достаточно для потребностей населения и социальной сферы. Однако эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в ответ заявила, что больницы, школы и детские сады на Украине до сих пор не отапливаются, поэтому пациенты приносят из домов одеяла, а в детских садах и школах родители сами ставят обогреватели.