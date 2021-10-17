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Выявить болезнь за 10 минут: как в столичных школах борются с COVID-19

Юлия Шатилова
Елизавета Потейчук
18:57 17.10.2021
Корреспондент показала нововведения в московских школах для предотвращения инфекции COVID-19, а также рассказала о ситуации с коронавирусом в стране в целом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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В Москве с этой недели начнут бесплатно тестировать школьников на наличие у них инфекции COVID-19. У обучающихся с первого по 11-ый класс таким образом будут выявлять бессимптомные случаи заболевания и тем самым противодействовать распространению коронавируса. Корреспондент «Звезды» Юлия Шатилова рассказала о мерах, предпринимаемых в России для создание препятствий заболеванию.

В одной из десяти столичных школ проводят пилот проекта по экспресс-тестированию на COVID-19. Процедуру проводят прямо в классах, а результат будет известен уже через 10-15 минут. При этом родители могут отказаться от тестирования, говорит корреспондент, однако им придется раз в две недели предоставлять в школу результаты ПЦР-теста ребенка.

Учителя будут просить родителей забрать из школы ребенка, если у него окажется положительный результат. При этом педагоги проинформируют поликлинику, чтобы к ученику отправили на дом врача и сделали ему ПЦР-тест. Экспресс-тестирование введут во всех учебных заведениях, если в десяти столичных школах эксперимент признают успешным.

Проверить наличие у себя коронавируса могут и взрослые. Экспресс-тест на антиген можно сделать в десяти центрах «Мои документы», десяти торговых центрах Москвы и даже на Красной площади в ГУМе. Заранее записываться не нужно, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко уверен, что экспресс-тесты - правильная мера в помощи по предотвращению COVID-19. однако единственный способ остановить распространение инфекции - это вакцинация.

«Ребята, правда, коронавирус – это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране… Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация», - заявил Проценко.

Уровень коллективного иммунитета в России от коронавируса достиг 45%. Однкако данного числа не хватает, чтобы противостоять агрессивному штамму «дельта». Чтобы пандемия пошла на спад, нужно минимум 80%.

В сезон заболеваний грипп в сочетании с коронавирусом крайне опасен. Более того, многие граждане перестали носить маски и соблюдать дистанцию. В Москве за сутки заболевают по шесть тысяч человек. Столичный мэр заявил, что Москва «не будет останавливаться» из-за пандемии, и город продолжит жить полноценной жизнью. Однако мэр все-таки допустил введение временных ограничений и призвал горожан сделать прививку. После 18 октября, обещает Собянин, среди вакцинированных будут разыграны десять квартир.

В других российских регионах ситуация с коронавирусом близка к критической. Например, в Белгороде заняты все больничные палаты. На карте городов и областей России территории в зависимости от уровня заболеваемости окрашивают в красный и зеленый цвета. «Зеленых» регионов в России, увы, пока нет.

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