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Проценко оценил ситуацию с COVID-19 в России как близкую к критической

Алена Миронова
11:26 15.10.2021
Главврач больницы №40 в Коммунарке подчеркнул, что в инфекционных моногоспиталях по всей стране «сейчас очень напряженно», что, в свою очередь, неудивительно, с учетом такого низкого уровня вакцинации.
Проценко оценил ситуацию с COVID-19 в России как близкую к критической
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Ситуация с распространением COVID-19 в России приблизилась к критической. Уровень вакцинации среди населения слишком низкий. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Telegram.

Проценко напомнил, что коронавирус - это вовсе не шутка и не выдумка.

«Удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране», - отмечается в публикации.

Врач подчеркнул, что в инфекционных моногоспиталях по всей стране «сейчас очень напряженно», что, в свою очередь, неудивительно, с учетом такого низкого уровня вакцинации.

«Ситуация если не критическая, то близка к этому», - отметил Проценко.

Как считает врач, доминирующий в России дельта-штамм - более опасный, чем первоначальный вариант инфекции. Он является более заразным, а сама болезнь протекает несколько иначе. Именно поэтому, как отметил Проценко, так много тяжелых пациентов находится в реанимациях.

В сложившихся условиях врач рекомендует не затягивать с вакцинацией, а своих коллег призвал лучше проводить разъяснительную работу с населением.

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