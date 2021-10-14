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Ученые установили сроки наличия иммунитета у переболевших COVID-19

Алексей Курильченко
11:00 14.10.2021
Максимальный уровень защиты от вируса имели вакцинированные и переболевшие коронавирусом в тяжелой форме.
Ученые установили сроки наличия иммунитета у переболевших COVID-19
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress
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Исследователи из Швеции и Италии провели исследование, чтобы установить, на какое время переболевший коронавирусом человек обретает иммунитет к инфекции. Свое исследование ученые проводили на основе анализов крови, которую собрали у 136 пациентов с различными формами заболевания.

Согласно результатам исследования, которое было опубликовано на научном сайте bioRxiv, первые полгода после болезни число антител медленно снижается, после этого значение может оставаться стабильным до 15 месяцев. Высокий уровень антител дольше держался у тех пациентов, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.

Для сравнения ученые привели показатели числа антител у вакцинированных. Спустя 14-35 дней после первой прививки показатель соответствовал уровню антител у переболевшего спустя полгода. После второй прививки показатель достигал максимального для выздоравливающих пациентов уровня.

Ранее ученые установили, что вакцина от коронавируса может вырабатывать не только антитела, но и «клетки памяти». Если привившийся человек заразился, такие клетки начинают вырабатывать иммунный ответ.

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