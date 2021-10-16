В стране и мире Гинцбург заявил, что детская вакцина от COVID-19 может получить название «Спутник М» Кира Карон По словам Гинцбурга, буква «М» в названии вакцины от COVID-19 для детей может означать «для маленьких». © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». «Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит - Прим.ред.) "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине»,- сказал Гинцбург РИА Новости. Ранее Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено уже более 62 миллионов комплектов вакцины «Спутник V». Напомним, в настоящее время российский препарат «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность отечественной вакцины составляет 97,6%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика