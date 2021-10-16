Гинцбург заявил, что детская вакцина от COVID-19 может получить название «Спутник М»
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М».
«Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит - Прим.ред.) "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине»,- сказал Гинцбург РИА Новости.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено уже более 62 миллионов комплектов вакцины «Спутник V».
Напомним, в настоящее время российский препарат «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность отечественной вакцины составляет 97,6%.