Борец Исмаилов заявил о намерении завершить карьеру

Боец смешанных единоборств MMA Магомед Исмаилов заявил о своем намерении завершить спортивную карьеру. Об этом рассказал брат и тренер борца Рамзан Исмаилов. Он отметил, что окончательное решение будет принято через пару дней.

«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас», - заявил Рамзан в ходе пресс-конференции.

Ранее Исмаилов проиграл в поединке против россиянина Владимира Минеева. Встреча завершилась нокаутом Исмаилова в третьем раунде - он упал на ринг и потерял сознание. После он рассказал, что во время боя испытал нехватку кислорода.

По мнению борца MMA Артема Тарасова, последнее время Исмаилов стал уделять слишком много времени своей карьере блогера. Это, по мнению спортсмена, могло негативно отразиться на его тренировка и, соответственно, физической подготовке.