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Боец против блогера: Тарасов о поединке Минеева и Исмаилова

Алексей Курильченко
12:56 17.10.2021
По мнению Артема Тарасова, у Магомеда Исмаилова было слишком много отвлекающих факторов, которые помешали полностью продемонстрировать свою силу на турнире в Сочи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Боец MMA Артем Тарасов прокомментировал «Звезде» поединок Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, который прошел в Сочи. По мнению спортсмена, Исмаилову не хватило времени на подготовку, так как он уделил слишком много внимания своей карьере блогера.

«Этот бой яркий показатель того, чем занимался Минеев - занимался чисто спортом и развитием себя как бойца. И чем занимался Исмаилов - он был блогером, публичным лицом - и уже после бойцом. Я ставил на Минеева - хотя и болел за Исмаилова. Я понимал, что у Минеева нет тех отвлекающих элементов, какие есть у Исмаилова», - рассказал боец.

По мнению Тарасова, подготовка Исмаилова позволяла продержаться против Минеева «максимум три раунда». После этого он «опустил руки», чем и воспользовался Минеев. Тарасов допускает реальность потери сознания Исмаиловым в ходе боя.

«Это реально, с ним могло такое произойти. У меня самого такое бывало - мы деремся, к концу раунда силы кончаются. Мы берем эти силы непонятно откуда - это называют "бойцовским характером". Исмалиов тоже на это рассчитывал, но не смог это проявить. Он, конечно, понимает причины - мышцы окислились или еще что-то - но с ним раньше такого не было. С каждым годом мы становимся старше - и эти силы постепенно уходят. Просто ему не хватило "физухи" - и видимо "характер" не удалось проявить. Он все-таки больше блогер, нежели боец. Но боец высококлассный», - заключил Тарасов.

Поединок состоялся в Сочи в рамках турнира AMC Fight Night и завершился в третьем раунде. Исмаилов был нокаутирован и потерял сознание. После этого он рассказал, что это произошло из-за нехватки кислорода.

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