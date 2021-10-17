Минеев победил Исмаилова на турнире в Сочи

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в поединке на турнире организации AMC Fight Night.

Встреча прошла в Сочи и завершилась в третьем раунде. Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). В 2018 году между бойцами прошел первый поединок, который завершился вничью.

В декабре прошлого года Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве. После словесной перепалки между спортсменами началась драка, остановить которую помогло лишь вмешательство полиции.