Исмаилов рассказал о потере сознания во время боя с Минеевым

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал свое поражение в поединке против соотечественника Владимира Минеева. Россиянин потерял сознание после нокаута в третьем раунде.

«Я потерял сознание от нехватки кислорода - не мог глотнуть полной грудью. Обычно такого со мной не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперед. Но в этот раз я не мог. Просто не мог дышать. Хотя не могу сказать, что были какие-то суперсложности», - рассказал спортсмен в Instagram.

Спортсмен дополнил, что это второе поражение в его карьере, которое он не может признать. При этом его оппонент, по словам Исмаилова, проявил себя достойно в ходе поединка. Оба спортсмена заинтересованы в проведении третьего боя.

Встреча прошла в Сочи и завершилась в третьем раунде. Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). Ранее спортсмены на турнире Fight Nights Global Winter Cup вступили в словесный конфликт, который перерос в драку.