Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Исмаилов рассказал о потере сознания во время боя с Минеевым

Алексей Курильченко
12:16 17.10.2021
На турнире в Сочи Минеев нокаутировал Исмаилова, после чего тот долго не мог прийти в себя.
© Видео: instagram, maga_isma © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал свое поражение в поединке против соотечественника Владимира Минеева. Россиянин потерял сознание после нокаута в третьем раунде.

«Я потерял сознание от нехватки кислорода - не мог глотнуть полной грудью. Обычно такого со мной не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперед. Но в этот раз я не мог. Просто не мог дышать. Хотя не могу сказать, что были какие-то суперсложности», - рассказал спортсмен в Instagram.

Спортсмен дополнил, что это второе поражение в его карьере, которое он не может признать. При этом его оппонент, по словам Исмаилова, проявил себя достойно в ходе поединка. Оба спортсмена заинтересованы в проведении третьего боя.

Встреча прошла в Сочи и завершилась в третьем раунде. Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). Ранее спортсмены на турнире Fight Nights Global Winter Cup вступили в словесный конфликт, который перерос в драку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 Спорт
Видео
Боец против блогера: Тарасов о поединке Минеева и Исмаилова
11:34 В стране и мире
Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу
10:05 ОПК
Видео
Запереть и десантировать: механизм кормовой сходни БДК «Петр Моргунов» показали на видео
09:29 В стране и мире
СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство
07:14 В стране и мире
В России предлагают разработать новые дорожные знаки и пешеходную разметку
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.