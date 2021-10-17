В посольстве РФ отреагировали на гибель четырех россиян в Албании

Посольство России в Албании подтвердило информацию о гибели четырех российских туристов ив одном из отелей города Кавая. Дипломаты находятся в контакте с албанскими правоохранителями и устанавливают обстоятельства трагедии.

«Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину», - сообщается в Facebook посольства.

Тела туристов обнаружили в отеле возле сауны. На данный момент причины трагедии не установлены - выдвигаются версии об отравлении или убийстве. Тела двоих россиян обнаружили в бассейне, еще двоих - у шезлонга.