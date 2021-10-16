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В СМИ раскрыли личности погибших российских туристов в Албании

Алена Миронова
08:34 16.10.2021
Как отмечают в СМИ, существуют предположения, что отдыхающие в отеле россияне пребывали в состоянии алкогольного опьянения, что и могло привести к их гибели.
В СМИ раскрыли личности погибших российских туристов в Албании
© Фото: Libor Sojka,CTK, Globallookpress
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В отеле на западе Албании четверо туристов найдены мертвыми. Об этом сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

В издании отметили, что по сообщению полиции, жертвами стали двое мужчин и две женщины.

В албанском издании Panorama опубликовали фото с места гибели туристов - сауны. Как отмечают в СМИ, существуют предположения, что отдыхающие в отеле россияне пребывали в состоянии алкогольного опьянения, что и могло привести к их гибели.

Опубликованы также и имена погибших. Как отмечается в издании, это 31-летняя Екатерина Б., 58-летняя Наталья Б., 37-летний Никита Б и 60-летний Сергей Б.

В настоящий момент следственная группа находится на месте происшествия и работает над полным выяснением обстоятельств произошедшего.

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