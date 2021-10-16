Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения

Журналист ABC News выяснил о событиях, предшествовавших гибели четыре туристов в албанском отеле. По данным издания, в момент гибели россияне не находились в сауне, как утверждалось ранее.

Журналист установил, что туристы вернулись в отель около 19:00. По возвращению они не ужинали. Судя по камерам видеонаблюдения, они спустились из номера, чтобы заказать сауну, но в нее они не входили. Затем их тела обнаружил обслуживающий персонал - тело мужчины лежало на шезлонге, рядом находило тело его дочери. Еще двое погибших были в бассейне.

«Главная загадка - что они ели в течение дня?», - пишет журналист, выдвигая версию об отравлении.

Полиция обнаружила погибших около 22:00. Согласно одной их первых версий, гибель произошла в сауне - к смерти могло привести состояние алкогольного опьянения.