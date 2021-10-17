На МКС вместе с «киноэкипажем» отправляли контейнер с мухами-дрозофилами

Контейнер с мухами-дрозофилами находился на МКС во время 12-суточного полета «киноэкипажа», собранного для съемок фильма. Об этом сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, летчик-космонавт Олег Котов в эфире Первого канала.

Котов объяснил, что сразу же после приземления экипажа ученые начали проведение экспериментов с мухами на предмет того, какое воздействие на них оказывает космической полет.

«Киноэкипаж» приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в воскресенье, 17 октября, в 7.35 по московскому времени.

Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.