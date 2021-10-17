Корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» успешно приземлился на Землю
Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.
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Российский пилотируемый корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно приземлился на Землю - в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.