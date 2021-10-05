«Киноэкипаж» впервые перешел на борт МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на орбиту на корабле «Союз МС-19», открыли люки и перешли на борт Международной космической станции, где им предстоит заниматься съемками киноленты «Вызов». Трансляцию ведет Роскосмос.

Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на МКС после проверки герметичности. Их встретили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые также примут участие в съемках фильма, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» успешно стартовала с космодрома Байконур в 11.55 мск. Стыковка корабля с Международной космической станцией произошла в 15.22 мск - на 10 минут позже запланированного времени. Задержка связана с тем, что система «Курс» не смогла пристыковать «Союз МС-19» в автоматическом режиме, из-за чего командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось сделать это вручную.