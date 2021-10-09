«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС

Здоровье участников космического полета на МКС, которые прибыли на станцию 5 октября, в полном порядке. Об этом в субботу сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем посте в социальной сети Facebook, где также выложил фото, сделанное в ходе очередного сеанса видеосвязи.

«Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе», – написал он.

Членами «Киноэкипажа» стали актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, которые прибыли на орбиту на корабле «Союз МС-19». МКС кинодеятели занимаются съемками фильма «Вызов».